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08:37, 10 февраля 2023Россия

Появились подробности об изрезанном отцом пятимесячном российском ребенке

KP.RU: мать изрезанной отцом пятимесячной девочки из Амурска состояла на учете

Фото: Наталтия Селиверстова / РИА Новости

Пятимесячный ребенок из Амурска Хабаровского края, которого избил и изрезал отец из-за пропившей детское пособие жены, находится с бабушкой, а его мать поставлена на учет. Такие подробности о пострадавшей сообщил источник KP.RU.

«Ребенок госпитализирован, ему необходимо обследование и лечение. Врачи поставили диагноз "линейный перелом в лобно-височной области"», — добавил собеседник издания.

Избитую девочку, по его данным, нашли в квартире соседи. Они, предварительно, также сделали фотографии искалеченной пятимесячной девочки. На этих кадрах видны порез и синяк, а также следы зубов на щеке.

О случившемся в российском регионе стало известно в среду, 10 февраля. Тогда уточнялось, что отец ребенка избил и изрезал девочку в отместку жене, которая пропила детское пособие без него. Мужчину арестовали на пятеро суток, в его организме нашли наркотические вещества. Ребенка забрала бабушка.

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Анастасия Шейкина
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