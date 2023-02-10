Зеленского раскритиковали за слова о Шольце
Пользователи сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца помогать Киеву. Соответствующие комментарии появились в соцсети Twitter.
В интервью журналу Der Spiegel Зеленский ранее пожаловался, что часто сталкивается с нежеланием некоторых стран помогать Киеву поставками западного оружия и техники. Одним из таких государств он назвал Германию. «Приходится заставлять его (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру») помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе», — сказал он.
В Twitter осудили Зеленского за слова о Шольце. Пользователь под ником Sait Atli назвал украинского президента марионеткой США и обвинил его во втягивании всех стран в третью мировую войну.
Комментатор Akuuma призвал власти Германии прекратить поставлять Украине оружие и технику. «Ни немцы, ни кто-либо другой Зеленскому ничего не должны. Он должен справиться с тем, что у него есть сейчас, и если этого недостаточно, он проиграл и должен вести переговоры», — поделился мнением пользователь.
«С каких пор канцлер ФРГ позволяет другому главе государства принуждать себя к поставкам оружия? Что происходит?» — возмутился Stephan Schuhmann.
Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за речь в британском парламенте. В ходе выступления президент попросил передать Киеву больше военных самолетов. Один из комментаторов призвал власти Великобритании не ввязываться в конфликт между Украиной и Россией.