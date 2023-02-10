Зеленского раскритиковали за слова о Шольце

В Twitter раскритиковали Зеленского за жалобы на нежелание Германии помогать Украине

Пользователи сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца помогать Киеву. Соответствующие комментарии появились в соцсети Twitter.

В интервью журналу Der Spiegel Зеленский ранее пожаловался, что часто сталкивается с нежеланием некоторых стран помогать Киеву поставками западного оружия и техники. Одним из таких государств он назвал Германию. «Приходится заставлять его (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру») помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе», — сказал он.

В Twitter осудили Зеленского за слова о Шольце. Пользователь под ником Sait Atli назвал украинского президента марионеткой США и обвинил его во втягивании всех стран в третью мировую войну.

Комментатор Akuuma призвал власти Германии прекратить поставлять Украине оружие и технику. «Ни немцы, ни кто-либо другой Зеленскому ничего не должны. Он должен справиться с тем, что у него есть сейчас, и если этого недостаточно, он проиграл и должен вести переговоры», — поделился мнением пользователь.

«С каких пор канцлер ФРГ позволяет другому главе государства принуждать себя к поставкам оружия? Что происходит?» — возмутился Stephan Schuhmann.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за речь в британском парламенте. В ходе выступления президент попросил передать Киеву больше военных самолетов. Один из комментаторов призвал власти Великобритании не ввязываться в конфликт между Украиной и Россией.