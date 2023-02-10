В ООН подчеркнули важность экспорта российских удобрений

В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений в рамках продуктового соглашения

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул важность обеспечения экспорта российских удобрений в рамках продуктового соглашения, передает РИА Новости.

По словам Дюжаррика, гендиректор конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми соответствующими игроками, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений.

«Это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности», — заявил Дюжаррик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин высказался о перспективах продления зерновой сделки. По его словам, возврат удобрений и продовольствий из России на мировые рынки необходим для продовольственной безопасности страны.

19 января в ООН прокомментировали эффективность продуктового соглашения. В организации считают, что сторонам сделки следуют работать над сокращением отставаний, поскольку сейчас время ожидания между заявкой и инспекцией составляет 21 день.