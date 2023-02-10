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06:45, 10 февраля 2023Мир

Американский ветеран возмутился реакцией на взрывы на «Северных потоках»

Ветеран ВМС США осудил отсутствие реакции на решение Байдена взорвать «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Ветеран военно-морского флота (ВМФ) США, активист Джек Пособец возмутился реакцией общественности на возможную причастность американского президента Джо Байдена к диверсиям на «Северных потоках». Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Он осудил соотечественников, которые не отреагировали на решение главы Белого дома. «Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, как будто ничего не произошло», — написал Пособец.

Ранее американский правозащитник, публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, полет самолета-разведчика США в районе происшествия подтверждает версию Хеша.

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Марина Совина
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