Ветеран ВМС США осудил отсутствие реакции на решение Байдена взорвать «Северные потоки»

Ветеран военно-морского флота (ВМФ) США, активист Джек Пособец возмутился реакцией общественности на возможную причастность американского президента Джо Байдена к диверсиям на «Северных потоках». Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Он осудил соотечественников, которые не отреагировали на решение главы Белого дома. «Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, как будто ничего не произошло», — написал Пособец.

Ранее американский правозащитник, публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, полет самолета-разведчика США в районе происшествия подтверждает версию Хеша.