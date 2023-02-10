Стало известно о взрывах в нескольких украинских регионах
В Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины прозвучали взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского Пятого канала.
Отмечается, что взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Уточняется также, что во Львовской и Ивано-Франковской областных военных администрациях подтвердили работу систем противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось о взрывах в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, аналогичные сообщения поступали из Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областей.