Стало известно о взрывах в нескольких украинских регионах

В Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины прозвучали взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского Пятого канала.

Отмечается, что взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Уточняется также, что во Львовской и Ивано-Франковской областных военных администрациях подтвердили работу систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, аналогичные сообщения поступали из Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областей.