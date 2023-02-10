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10:01, 10 февраля 2023Из жизни

Девушка родила в 13 лет и выросла вместе с сыном

7News: в США девушка родила в 13 лет и призвала не повторять ее опыт

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

22-летняя пользовательница TikTok из США Габби Иган родила в 13 лет и рассказала о своем опыте. Об этом сообщает 7News.

Сейчас Иган считает, что в 13-лет была наивной маленькой девочкой. Она вступила в отношения с 16-летним подростком и вскоре забеременела от него. Ей было больно рожать, поэтому ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

Девушка выросла вместе с сыном и рассказала, что у нее практически не было детства. В связи с этим она призвала не повторять ее опыт. Чтобы платить за детский сад, ей приходилось подрабатывать, пока она училась в школе.

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Молодая мать также рассказала, что биологический отец ее сына не участвует в их жизни и не выплачивает алименты. Сейчас Иган замужем за другим мужчиной. Она родила второго ребенка, а также стала мачехой двух детей супруга.

Подписчики девушки поблагодарили ее за честность. «Я замечаю, что многие приукрашивают беременность в подростковом возрасте. Я горжусь тобой, продолжай в том же духе», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok Алексис рассказала, что неожиданно родила ребенка во время сборов в школу, когда ей было 15 лет. Роды пришлось принимать родителям и тете девушки прямо в гостиной.

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Алиса Удовик
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