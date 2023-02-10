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10:15, 10 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал Дуде о дипломатическом турне по Европе

Зеленский рассказал президенту Польши о своей дипломатической активности в Европе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Польши Анджею Дуде о своем дипломатическом турне по Европе. Об этом канцелярия польского лидера сообщила на своей странице в Twitter.

Ведомство опубликовало кадры начала встречи двух политиков в польском городе Жешув, добавив, что во время беседы с Дудой Зеленский «рассказал о своей недавней дипломатической активности в Брюсселе и других европейских столицах».

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Георгий Нестеров
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