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14:55, 11 февраля 2023Россия

Минобороны доложило об уничтожении 140 военных ВСУ на донецком направлении

Российские военные уничтожили свыше 140 военных ВСУ и две М777 на донецком направлении

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Российские военные уничтожили свыше 140 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), две гаубицы М777 американского производства и самоходную гаубицу Krab польского производства на донецком направлении. Об этом журналистам доложили в Министерстве обороны России.

Также военное ведомство отчиталось об уничтожении двух боевых машин пехоты и шести автомобилей украиснких военных, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой народной республики были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

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10 февраля Вооруженные силы России ликвидировали до 125 украинских солдат на донецком направлении. Помимо прочего, российская армия уничтожила гаубицу Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ.

В начале февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Российским войскам также удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ в районах Кураховки и Михайловки в Донецкой народной республики.

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Алина Гончарова
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