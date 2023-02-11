Посол России обвинил Запад в давлении на Африку

Посол в Чаде Соколенко заявил, что Запад давит на страны Африки из-за их дружбы с Россией

Посол России в Чаде Владимир Соколенко в интервью РИА Новости обвинил западные страны в давлении на Африку из-за их дружественного курса в отношениях с Россией и использовании провокаций вокруг частных военных компаний.

«Евродипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов Европейского союза. В выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает исторического пика. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств осуществляется открыто на официальном уровне», — заявил дипломат, подчеркнув, что Чад не является исключением.

По его словам, западная дипломатия погружается в кризис, для выхода из которого применяет «запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации». Он также заметил, что Запад использует провокации вокруг частных военных компаний.

В этой связи, объяснил Соколенко, российское посольство выпустило коммюнике, в котором отмечалось, что попытки внести элементы недоверия в диалог между Москвой и Нджаменой будут обречены на провал.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель секретариата Форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что на африканские страны, которые хотят принять участие в саммите, оказывается давление со стороны стран Запада. Озеров отметил, что такое положение дел не вызывает восторг у африканских государств.