В России откроют сотни фитнес-клубов

«Ъ»: в России ожидается открытие около 400 новых фитнес-клубов

В этом году в России ожидается открытие около 400 фитнес-клубов, а общее число объектов может вырасти на 5 процентов. О запуске сотен спортивных заведений пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, с рынка может уйти несколько десятков игроков. Общее количество фитнес-клубов к концу 2023 года может достичь 8,6 тысячи объектов.

Как отмечает президент НФС Елена Силина, с 2020 года в России ежегодно больше клубов закрывалось, чем открывалось — за три года их число сократилось на 37 процентов. Она подчеркнула, что по итогам января 2023 года посещаемость клубов выросла на 9,3 процента год к году, продажи карт — на 8,6 процента, дополнительных услуг — на 4,6 процента.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева рассказала, что участники рынка стали позитивнее смотреть на масштабирование бизнеса после роста выручки отрасли в 2022 году на 11 процентов, до 181 миллиарда рублей.

В сентябре сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России начали пустеть фитнес-клубы: продажи клубных карт упали, а от купленных абонементов стали отказываться чаще.