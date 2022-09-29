РБК: после объявления частичной мобилизации продажи фитнес-клубов упали до 25 процентов

После объявления частичной мобилизации в России начали пустеть фитнес-клубы: за неделю продажи клубных карт упали, а от купленных абонементов стали отказываться чаще, пишет РБК со ссылкой на представителей двух крупнейших российских объединений компаний, работающих в спортивной и оздоровительной сфере, и нескольких участников рынка.

По словам Елены Силиной, президента «Национального фитнес-сообщества», объединяющего почти две тысячи клубов в 79 российских регионах, люди начали отказываться от карт буквально сразу после объявления о мобилизации. По мере приближения выходных тенденция усилилась. За неделю с 19 по 25 сентября продажи клубных карт снизились примерно на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оценивает Силина.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (полторы тысячи участников в 60 регионах) согласны с оценками: у части крупнейших игроков объединения выросло не только количество случаев возврата клубных карт, но и падали объемы продаж новых — на 50 процентов от среднего дневного показателя, сообщила президент ассоциации Ольга Киселева.

Она также уточняет, что клубы идут навстречу клиентам в вопросах переоформления карт на других лиц — «это гораздо выгоднее, чем доставать деньги из кассы, что не всегда возможно».

По словам Киселевой, нынешняя ситуация нивелирует небольшое восстановление рынка после падения, начавшегося после 24 февраля. Сейчас у многих клиентов фитнес-клубов «совершенно другие задачи», отмечает эксперт.

О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. После этого ряд секторов заговорил о вопросе предоставления брони сотрудникам, однако окончательной ясности пока нет.