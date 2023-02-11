Вероятность участия Грузии в конфликте России и Украины оценили

Политолог Кортунов усомнился в участии Грузии в конфликте России и Украины

Киев ждет большей поддержки со стороны Тбилиси. Именно поэтому в Грузии есть мнение, что Украина втягивает страну в конфликт с Россией, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность вступления в боевые действия еще одной стороны.

«Сейчас Украина ищет любых партнеров, союзников, которые могли бы ей помочь в конфликте с Россией. Поэтому очень часто приходится слышать заявления, исходящие от Киева, что, если Украина добьется победы, то это облегчит решение проблем и другим постсоветским государствам, в том числе и территориальных проблем, которые у них сейчас существуют. Если говорить о Грузии, приводится такая логика, что она сможет вернуть себе территории Южной Осетии и Абхазии в случае победы Украины. Если это так, Тбилиси должен по возможности оказывать Украине помощь», — объяснил политолог.

Украинские политики считают, что Грузия делает недостаточно. Например, Грузия не присоединилась к режиму западных санкций в отношении России. Грузия занимает очень осторожную позицию и по другим аспектам в отношениях с Москвой. Это вызывает определенное раздражение в Киеве Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

В то же время напряженность в отношениях Тбилиси и Киева связана с персоной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает тюремный срок на родине. Тем не менее Грузия вряд ли станет менять что-то по отношению к прямым участникам военного конфликта, отметил Андрей Кортунов.

«Думаю, Грузия по-прежнему будет занимать такую осторожную позицию. Не будем забывать, что у нее сейчас сложные отношения с Европейским союзом, она не получила статуса кандидата на вступление в ЕС», — сказал он.

Ситуация в Грузии такова, что руководство страны проявляет сдержанность и нежелание вмешиваться в российско-украинский конфликт Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге для журналистов заявил, что власти Украины пытаются втянуть страну в конфликт с Россией. «Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть "второй фронт"», — сообщил политик. По его словам, для этого в Грузию с Украины в 2021 году бы отправлен Михаил Саакашвили.