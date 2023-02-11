Захарова призвала собрать саммит НАТО после расследования Херша о ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах «Северные потоки». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова оценила расследование Херша о «Северных потоках» и подчеркнула, что о чрезвычайных происшествиях (ЧП) на газопроводах «фактов хоть отбавляй». Она возмутилась, почему материал не комментируют «натовские специалисты по "новичкам" и дохлым уткам», выдвигающие обвинения на пустом месте.

«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — призвала представитель российского ведомства.