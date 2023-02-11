Умер снявший «Огненные колесницы» режиссер Хью Хадсон

Умер снявший «Огненные колесницы» британский режиссер Хью Хадсон

Британский режиссер Хью Хадсон, известный по картине «Огненные колесницы», скончался в пятницу, 10 февраля, в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг-кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни», — говорится в заявлении семьи. Отмечается также, что у кинематографиста остались жена Марьям, сын Томаса и бывшая супруга Сью.

Спортивная драма «Огненные колесницы» (Chariots of Fire), снятая в 1981 году, получила четыре премии «Оскар» — за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. Картина также была удостоена премии «Золотой глобус», трех британских премий БАФТА и двух призов Каннского кинофестиваля.

Хью Хадсон родился в 1936 году. Он начал свою кинокарьеру в Париже, Франция. Кинорежжисер также известен по таким фильмам, как «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», «Люмьер и компания»), «Моя веселая жизнь» и другим.