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06:24, 11 февраля 2023Экономика

Путин высказался об экономических итогах 2022 года

Путин заявил, что экономические итоги 2022 года будут лучше предварительных подсчетов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским высказался об экономических итогах 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — заявил глава государства.

В пятницу, 10 февраля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента.

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Марина Совина
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