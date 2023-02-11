Разведчики ЗВО сообщили о продвижении на два километра на кременском участке

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) заявили об успехах на кременском участке фронта в Донбассе. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на своего специального корреспондента с места событий.

В течение последних нескольких дней российские военные продвинулись на два километра в районе Кременной и близлежащих территорий. Выполнявший ряд задач в этой операции разведчик также сообщил о зачистке значительной территории леса.

Ранее один из российских десантников сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту в лесах в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, опасность таких бомб заключается в том, что их не слышно, есть только характерный звук удара о землю.

Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали больше использовать беспилотные летательные аппараты под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения.