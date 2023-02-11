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20:30, 11 февраля 2023Мир

Почти 50 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве

В Турции задержаны 48 человек по подозрению в мародерстве после землетрясений

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Почти 50 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве после землетрясений. Об этом сообщает Haber Global.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны в восьми провинциях. В данный момент вероятных злоумышленников допрашивают.

Ранее 11 февраля в турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений. В отношении подозреваемых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн.

Землетрясения на юго-востоке Турции, произошедшие ранним утром 6 февраля, стали самыми сильными с 1939 года. В стране объявлен национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. По последним данным, погибли 22 327 человек, число раненых достигло отметки 80 278.

Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил первые два землетрясения в стране со взрывом 500 атомных бомб.

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Алина Гончарова
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