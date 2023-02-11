В Турции сравнили первые два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб

В Турции заявили, что сила двух землетрясений была сравнима со взрывом 500 атомных бомб

Два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля, сравнимы со взрывом 500 атомных бомб, заявил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, пишет TRT Haber.

«Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд. Район сильно трясло в течение примерно двух минут», — сказал он.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — как уточнял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это было сильнейшее землетрясение на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, в результате катаклизма погибли 20 665 человек, пострадали свыше 72 тысяч человек.

Во второй половине того же дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны, впоследствии в страну пришли афтершоки.

Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии. Там, по последним данным, число погибших составляет 1 387, пострадали 2 326 человек.