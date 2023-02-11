В Турции арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий

В Турции арестовали восемь человек из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях

В турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений. Об этом сообщает Duvar.

Так, в отношении подозреваемых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн. В рамках расследования продолжаются задержания и допросы.

О том, что генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа начала расследование после произошедшего землетрясения, стало известно 10 февраля. Преподаватель факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ заявил, что состав песка и гравия в бетоне не соответствует требованиям.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, число жертв землетрясений достигло 20665, ранены более 80 тысяч человек.

Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил первые два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Он уточнил, что продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, второе же землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд.