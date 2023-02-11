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14:47, 11 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о ликвидации до 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Roman Chop / AP

Российские военные за минувшие сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что на этом направлении Украина также потеряла боевую машину пехоты и четыре бронированные машины. Российские военные наносили удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Стельмаховка и Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также в Ямполовке Донецкой народной республике (ДНР).

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Днем ранее, 10 февраля, Минобороны заявило, что авиация и артиллерия российской группировки войск «Центр» нанесла удар по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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