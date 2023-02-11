Минобороны заявило о ликвидации до 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что на этом направлении Украина также потеряла боевую машину пехоты и четыре бронированные машины. Российские военные наносили удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Стельмаховка и Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также в Ямполовке Донецкой народной республике (ДНР).

Днем ранее, 10 февраля, Минобороны заявило, что авиация и артиллерия российской группировки войск «Центр» нанесла удар по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.