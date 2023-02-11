Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 11 февраля 2023Россия

Один человек погиб при обстреле в Курской области

В Курской области при обстреле бригады строителей со стороны ВСУ погиб один человек

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. В результате произошедшего есть жертвы среди мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, село Гусево было обстреляно со стороны Украины. В частности, под обстрел попала бригада строителей, один из работников погиб. Кроме того, отметил губернатор Курской области, один мужчина ранен. Пострадавшего доставили в Суджанскую центральную районную больницу, врачи оказывают ему все необходимую медицинскую помощь. Его состояние Старовойт не уточнил.

«В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Названы самые распространенные виды рака у россиян
Один человек погиб при обстреле в Курской области
Половина российского города осталась без воды
Стало известно о пользе перманентного макияжа для мужчин
Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение с произошедшим в 1999 году
Памела Андерсон рассказала о мечте стать монахиней
В РФС назвали Мамаева неудобным футболистом
Стало известно о намерении КНР расширить ядерный арсенал в три раза к 2035 году
Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.