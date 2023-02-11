Один человек погиб при обстреле в Курской области

В Курской области при обстреле бригады строителей со стороны ВСУ погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский район Курской области. В результате произошедшего есть жертвы среди мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, село Гусево было обстреляно со стороны Украины. В частности, под обстрел попала бригада строителей, один из работников погиб. Кроме того, отметил губернатор Курской области, один мужчина ранен. Пострадавшего доставили в Суджанскую центральную районную больницу, врачи оказывают ему все необходимую медицинскую помощь. Его состояние Старовойт не уточнил.

«В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку», — подчеркнул он.