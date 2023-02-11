Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:42, 11 февраля 2023Культура

Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Алена Хмельницкая раскритиковала снятие Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Алена Хмельницкая осудила снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник». Об этом сообщает StarHit.

Актриса выразила слова поддержки коллеге. «Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец. Я правда не понимаю! А в "Современнике" есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — сказала Хмельницкая.

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

В марте прошлого года Хмельницкая заступилась за свою коллегу Чулпан Хаматову, покинувшую Россию. Актриса напомнила, что та спасла тысячи детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Стало известно о разгерметизации «Прогресса МС-21»
Москвичи отреагировали на работы Никаса Сафронова на стенах «Мосфильма»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»
Раскрыты способы быстро избавиться от дурных мыслей
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины второй раз за сутки
Московский священник раскрыл главную причину ссор мужей с женами
Ветеран «Спартака» оценил решение Мамаева завершить карьеру
В США раскрыли стоимость Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.