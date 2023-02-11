Хмельницкая осудила снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Алена Хмельницкая раскритиковала снятие Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Российская актриса Алена Хмельницкая осудила снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник». Об этом сообщает StarHit.

Актриса выразила слова поддержки коллеге. «Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец. Я правда не понимаю! А в "Современнике" есть кто живой? Ау! Вы чего? Вам ок и норм? Молодежь!» — сказала Хмельницкая.

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара театра «Современник». Сообщалось, что из учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, проработавшей в театре 50 лет. Артистка отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

В марте прошлого года Хмельницкая заступилась за свою коллегу Чулпан Хаматову, покинувшую Россию. Актриса напомнила, что та спасла тысячи детей.