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Алена Хмельницкая заступилась за покинувшую Россию Чулпан Хаматову

Актриса Алена Хмельницкая поддержала Чулпан Хаматову после переезда в Латвию
Алена Хмельницкая

Алена Хмельницкая. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российская актриса Алена Хмельницкая заступилась за свою коллегу Чулпан Хаматову, ранее покинувшую Россию. Она посвятила Хаматовой пост в своем Telegram-канале.

Артистка поддержала учредительницу фонда «Подари жизнь» после переезда в Латвию. Хмельницкая напомнила, что та спасла тысячи детей.

«Чулпан изменила отношение к благотворительности в целом в нашем обществе! Те, кто сейчас плюют ей в спину, не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами», — говорится в публикации.

О переезде Чулпан Хаматовой стало известно 21 марта. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети. Артистка указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

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Евгений Шульгин
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