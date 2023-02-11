Зампред Совбеза Медведев сравнил США с Зевсом и предрек повторение мифа о похищении Европы

Сегодняшняя ситуация, когда бывшими империями понукают «неудачники-недомерки», такие как, бывшие «великие княжества» Польское и Литовское, выглядит очень унизительно. Об этом в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в связи с этим предрек повторение мифа о похищении Европы Зевсом.

«Она (Европа — прим. «Ленты.ру») и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — заявил он.

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя заявление Байдена об участии в выборах президента США в 2024 году, вспомнил проблемы, возникавшие у американского лидера во время первого срока, включая курьезные случаи с перепутанными датами, именами и названиями стран. «Безусловно, прогрессирующая деменция не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — резюмировал зампред Совбеза.