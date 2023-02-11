Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 11 февраля 2023Россия

Медведев сравнил США с Зевсом и предрек повторение мифа о похищении Европы

Зампред Совбеза Медведев сравнил США с Зевсом и предрек повторение мифа о похищении Европы

Картина Валентина Серова «Похищение Европы»

Сегодняшняя ситуация, когда бывшими империями понукают «неудачники-недомерки», такие как, бывшие «великие княжества» Польское и Литовское, выглядит очень унизительно. Об этом в субботу, 11 февраля, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в связи с этим предрек повторение мифа о похищении Европы Зевсом.

«Она (Европа — прим. «Ленты.ру») и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — заявил он.

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя заявление Байдена об участии в выборах президента США в 2024 году, вспомнил проблемы, возникавшие у американского лидера во время первого срока, включая курьезные случаи с перепутанными датами, именами и названиями стран. «Безусловно, прогрессирующая деменция не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — резюмировал зампред Совбеза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
В Белом доме предрекли ужесточение боевых действий на Украине весной
Медведев назвал апогеем «цирка уродов» встречу Зеленского с королем Англии
Известный блогер вспомнила о столкновениях с ксенофобией в собственном доме
В Турции сравнили первые два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб
Медведев сравнил США с Зевсом и предрек повторение мифа о похищении Европы
Лидер группы Coldplay назвал Рианну лучшей певицей всех времен
Глава МИД ФРГ заявила об отсутствии обсуждения поставок Украине боевых самолетов
В ДНР назвали СВО операцией по спасению миллионов мирных жителей Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.