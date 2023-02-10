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11:47, 10 февраля 2023Россия

Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у Байдена

Зампред Совбеза Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у президента США Байдена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у президента США Джо Байдена. Об этом политик написал в Telegram.

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Константин Лысяков
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