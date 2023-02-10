Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у Байдена
Зампред Совбеза Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у президента США Байдена
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у президента США Джо Байдена. Об этом политик написал в Telegram.
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