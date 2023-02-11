В Химках отстранили учительницу после поножовщины среди учениц

Классную руководительницу пятиклассниц в Химках временно отстранили после поножовщины

Классную руководительницу пятиклассниц в Химках, между которыми произошел конфликт с поножовщиной, временно отстранили от работы в Лицее №10. Об этом сообщает пресс-служба администрации, передает РИА Новости.

Из заявления ведомства следует, что в учебном учреждении проводится проверка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

«Решение о продолжении работы педагогов и директора школы будет принято после проведения расследования всех обстоятельств», — сообщили в администрации.

Ранее жители Химок, родители учеников школы, в которой пятиклассница изрезала ножом сверстницу, устроили сход в защиту классной руководительницы девочек Ольги Масловой. Россияне оказались недовольны реакцией администрации школы, которая в течение дня отстранила Маслову от работы после резонансного нападения.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей десятки ударов, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно позже, нож нападавшая принесла из дома.