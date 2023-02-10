Россияне устроили сход в защиту учительницы изрезавшей сверстницу девочки

В Химках устроили сход в защиту классной руководительницы изрезавшей сверстницу девочки

Жители Химок, родители учеников школы, в которой пятиклассница изрезала ножом сверстницу, устроили сход в защиту классной руководительницы девочек Ольги Масловой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, россияне недовольны реакцией администрации школы, которая одним днем отстранила Маслову от работы после резонансного нападения. Родители учеников требуют восстановить учительницу в должности и надеются, что смогут защитить ее от уголовного дела, которое уже возбуждено по факту случившегося.

Горожане собирают подписи, которые позже намерены передать в Минобразования, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в прокуратуру.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей десятки ударов, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно позже, нож нападавшая принесла из дома.

На лице потерпевшей врачи насчитали 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови.