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06:45, 11 февраля 2023Мир

Во Франции предупредили об исходящей от Зеленского угрозе

Французский политик Филиппо: ЕС и Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну

Фото: Globallookpress.com

Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об угрозе начала новой мировой войны, исходящей от президента Украины Владимира Зеленского и Евросоюза. Об этом он написал в Twiitter.

«Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к Третьей мировой войне!» — написал французский политик, комментируя дипломатическое турне украинского лидера по Европе.

9 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза (ЕС) совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Днем ранее он встретился с французским главой и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел встречу с Зеленским в Лондоне. В ходе встречи британский политик заявил, что цель Лондона — обеспечить победу Украины в конфликте.

Марина Совина
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