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21:47, 11 февраля 2023Мир

В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине

Американский правозащитник Барака назвал Германию второй после России целью США на Украине
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Ослабление Германии является второй по значимости задачей США в конфликте на Украине, рассказал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter.

Он прокомментировал данные о причастности Вашингтона к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». «Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — назвал политик задачу Вашингтона.

Ранее Пентагон опроверг причастность США к подрывам «Северных потоков». Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы.

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Марина Совина
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