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08:33, 11 февраля 2023Ценности

Новые владельцы Zara в России назовут сроки открытия магазинов

Евтухов: новые владельцы Zara объявят сроки открытия магазинов на следующей неделе

Фото: Alexander Pohl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и объявят сроки открытия магазинов в стране. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, компания сообщит о том, как будут открываться магазины — в какие сроки и в каких регионах.

Евтухов добавил, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России, это потребует одобрения правительственной комиссии. «Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой. Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова говорила, что коллекция для обновленных магазинов бренда Zara разрабатывается специально для России.

25 октября прошлого года стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Новый владелец может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года.

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Марина Совина
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