В Москве и Подмосковье объявлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за метели

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте центра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте. Предупреждение о сильной метели в Москве и области действует с 21:00 11 февраля до 11:00 12 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве и Центральной России на выходных. По словам Вильфанда, снег начнется в субботу, 11 февраля — высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров, ожидается метель.

8 февраля Роман Вильфанд назвал сроки, в которые должна прийти весна. По его словам, в центральных регионах страны она должна наступить примерно во второй половине апреля.

