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03:51, 11 февраля 2023Среда обитания

Синоптик предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных

Синоптик Вильфанд заявил, что в Москве ожидается обильный снегопад и метель на выходных

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве и Центральной России ожидаются обильный снегопад и метель на выходных. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам Вильфанда, снег начнется в субботу, 11 февраля, в послеполуденные часы, высота сугробов повысится на 5-10 сантиметров. Также опустится давление, температура — от ноля до минус двух градусов, усиление ветра до 15 метров в секунду. Ожидается метель, заявил синоптик.

Глава Гидрометцентра уточнил, что метель продолжится в ночь на воскресенье. Днем 12 февраля давление снова повысится, небольшой снег продолжит идти.

Ранее Роман Вильфанд назвал сроки, в которые должна прийти весна. По его словам, в центральных регионах страны она должна наступить примерно во второй половине апреля.

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Юлия Мискевич
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