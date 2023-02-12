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00:30, 12 февраля 2023Наука и техника

Ученые научились быстрой зарядке литий-металлических батарей

Nature Energy: разработан новый метод зарядки литий-металлических батарей за час

Фото: unsplash

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) рассказали о новом методе создания литий-металлических аккумуляторов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Energy.

В материале говорится, что литий-металлические батареи считаются перспективными в автомобилестроении, однако по сравнению с литий-ионными аккумуляторами они заряжаются очень медленно. Специалисты рассказали о новом способе создания батарей и научились быстрой зарядке — около одного часа.

В ходе создания аккумулятора инженеры вырастили кристаллы металлического лития на литофобной нанокомпозитной поверхности из фторида лития и железа. Вопреки распространенному мнению оказалось, что кристаллы успешно образовываются как на литофильных, так и на литофобных элементах. В результате им удалось создать литий-металлические батареи с длительным сроком службы, которые можно быстро заряжать.

«Мы бросили вызов традиционному представлению о том, какая поверхность необходима для выращивания кристаллов лития», — заметил старший автор исследования Пинг Лю. По словам ученых, получившиеся литий-металлические батареи можно заряжать менее чем за час, что открывает новые возможности при создании электромобилей.

Ранее стало известно, что инженеры Иллинойского технологического института (США) спроектировали новую литий-воздушную батарею с рекордным ресурсом. По оценке ученых, аккумулятор может проработать с более чем 1000 циклов перезарядки с небольшим снижением энергоэффективности.

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Андрей Ставицкий
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