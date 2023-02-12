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08:13, 12 февраля 2023Бывший СССР

В Мариуполе допустили создание в городе базы Черноморского флота России

Мэр Мариуполя Олег Моргун допустил создание в городе базы Черноморского флота России

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости

Мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду, что городе появится база Черноморского флота России. Об этом пишет РИА Новости.

Политик допустил, что на Азовском судоремонтном заводе будет создана база Черноморского флота. Он добавил, что на предприятии сохранилось много необходимого: станки, в том числе 12-метровые, способные точить валы. «Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100 процентов», — подчеркнул он.

Черноморский флот (ЧФ) России имеет несколько баз, в том числе в Севастополе и Новороссийске.

Ранее сообщалось, что в состав ЧФ России вошел патрульный корабль «Сергей Котов». Торжественные мероприятия по поводу получения флотом нового корабля состоялись в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ).

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Марина Совина
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