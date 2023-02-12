Беженцы из Соледара рассказали о мародерстве солдат ВСУ

Мирные жители Соледара рассказали о массовом мародерстве среди отступавших военных ВСУ

Беженцы из Соледара рассказали о массовых случаях мародерства со стороны отступавших из населенного пункта солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводит РИА Новости.

«Вижу: (едет) машина, нагруженная холодильниками, стиральными машинами, матрасами. (...) И заметно было, что это не из магазина — все б/у, из квартир», — поделился один из эвакуированных мирных жителей.

Помимо прочего, военные ВСУ занимали чужие квартиры без разрешения, срывая замки, рассказали местные.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что гуманитарная операция в Соледаре пока невозможна из-за постоянных ударов ВСУ по городу. По его словам, когда там будет безопасная ситуация, можно будет завезти группировку МЧС, организовать склады продовольствия.

Вооруженные силы России взяли под полный контроль Соледар в Бахмутском районе ДНР 12 января. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что взятие этого населенного пункта стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям украинской армии.