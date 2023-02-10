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10:37, 10 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР назвали последствия ударов ВСУ по Соледару

Советник Пушилина: из-за ударов ВСУ гуманитарная операция в Соледаре пока невозможна
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Гуманитарная операция в Соледаре пока невозможна из-за постоянных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Пока мы об этом говорить не можем, пока западные гаубицы достреливают до Соледара. Когда там будет безопасная ситуация и мы сможем организовать операцию по наведению элементарного порядка, когда мы сможем туда завезти группировку МЧС, организовать там склады продовольствия, там сразу начнут оказывать гуманитарную помощь», — рассказал он.

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Кристина Есикова
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