Пентагон прокомментировал сбитый неопознанный объект в небе над Канадой

Пентагон: сбитый над Канадой неопознанный объект обнаружили 10 февраля над Аляской

Неопознанный объект в небе над Канадой, сбитый 11 февраля, был изначально обнаружен 10 февраля вечером над Аляской, заявили в Пентагоне. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве обороны США прокомментировали инцидент. «Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки [NORAD] обнаружило объект над Аляской в пятницу, 10 февраля, вечером», — уточнили в ведомстве. Два истребителя F-22 наблюдали за целью, пока она находилась в американском воздушном пространстве.

«Мониторинг был продолжен, когда объект пересек границу и оказался в воздушном пространстве Канады», — добавили в Пентагоне. Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского F-22.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.