Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:33, 12 февраля 2023Наука и техника

Создан ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса

Nature Materials: создан заменяющий маски ингалятор для защиты легких от вирусов

Фото: Globallookpress.com

Команда специалистов из университета Северной Каролины (США) создала ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса. Ученые утверждают, что их разработка может заменить маски для лица, в случае невозможности их использования. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Materials.

Новый препарат SHIELD представляет собой порошок, который предназначен для ингаляционного вдыхания. Сам порошок состоит из сферического гидрогеля (из желатина и акриловой кислоты), который связывается с естественной слизью в легких и создает защитный слой, препятствующий проникновению патогенов. На животной модели (мыши и обезьяны) сразу после ввода вещество сохраняло свое действие на протяжении 24 часов, а наиболее выраженная эффективность наблюдалась в первые восемь часов. Кроме того, ингалятор можно принимать повторно без вреда для функции дыхательных путей, а спустя 48 часов он полностью выводится из организма.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В испытаниях на мышах SHIELD блокировал частицы модели вируса SARS-CoV-2 с эффективностью 75 процентов через четыре часа после вдыхания, которая упала до 18 процентов через 24 часа. Аналогичные результаты наблюдались и при тестировании на вирусы пневмонии и H1N1 (грипп А).

В модели на приматах рассматривалась защита от штамма дельта SARS-CoV-2: вирусная нагрузка была снижена в 50-300 раз по сравнению с контрольной группой. У испытуемых не наблюдался ни один из симптомов, обычно ассоциируемых с коронавирусной инфекцией у этих животных.

На клеточных культурах ингалятор так же показал перспективные результаты: 95 клеток, подвергшихся воздействию высокой концентрации (10 миллиграмм на миллилитр), оставались здоровыми.

Авторы считают, что их разработка действует как «невидимая маска» для людей в ситуациях, когда возникают трудности со стандартными мерами индивидуальной защиты, например, во время занятий спортом, при тесном социальном взаимодействии или приеме пищи. Причем на основе технологии SHIELD можно создать препараты для защиты и от других факторов, вроде аллергенов или частиц, загрязняющих воздух.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Пентагон прокомментировал сбитый неопознанный объект в небе над Канадой
Посол России назвал эффективным сотрудничество с Саудовской Аравией в энергетике
В Канаде рассказали об опасности сбитого в небе объекта
В испанский порт запретили вход танкера с дизелем с бывшего российского судна
Небо в штате Монтана закрыли для поддержки операций Пентагона
Создан ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса
Вильфанд рассказал о погоде в День всех влюбленных в Москве
Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Госдума предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России
На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.