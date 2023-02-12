Создан ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса

Nature Materials: создан заменяющий маски ингалятор для защиты легких от вирусов

Команда специалистов из университета Северной Каролины (США) создала ингалятор для защиты легких от гриппа и коронавируса. Ученые утверждают, что их разработка может заменить маски для лица, в случае невозможности их использования. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Materials.

Новый препарат SHIELD представляет собой порошок, который предназначен для ингаляционного вдыхания. Сам порошок состоит из сферического гидрогеля (из желатина и акриловой кислоты), который связывается с естественной слизью в легких и создает защитный слой, препятствующий проникновению патогенов. На животной модели (мыши и обезьяны) сразу после ввода вещество сохраняло свое действие на протяжении 24 часов, а наиболее выраженная эффективность наблюдалась в первые восемь часов. Кроме того, ингалятор можно принимать повторно без вреда для функции дыхательных путей, а спустя 48 часов он полностью выводится из организма.

В испытаниях на мышах SHIELD блокировал частицы модели вируса SARS-CoV-2 с эффективностью 75 процентов через четыре часа после вдыхания, которая упала до 18 процентов через 24 часа. Аналогичные результаты наблюдались и при тестировании на вирусы пневмонии и H1N1 (грипп А).

В модели на приматах рассматривалась защита от штамма дельта SARS-CoV-2: вирусная нагрузка была снижена в 50-300 раз по сравнению с контрольной группой. У испытуемых не наблюдался ни один из симптомов, обычно ассоциируемых с коронавирусной инфекцией у этих животных.

На клеточных культурах ингалятор так же показал перспективные результаты: 95 клеток, подвергшихся воздействию высокой концентрации (10 миллиграмм на миллилитр), оставались здоровыми.

Авторы считают, что их разработка действует как «невидимая маска» для людей в ситуациях, когда возникают трудности со стандартными мерами индивидуальной защиты, например, во время занятий спортом, при тесном социальном взаимодействии или приеме пищи. Причем на основе технологии SHIELD можно создать препараты для защиты и от других факторов, вроде аллергенов или частиц, загрязняющих воздух.

