Глава МИД Венгрии Сийярто решил добиться прекращения огня на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что хочет добиваться прекращения огня на Украине

Венгрия хочет добиться немедленного прекращения огня на Украине. О таком решении заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на радиостанции Kossuth.

По его словам, страна начала переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Это связано с тем, что только так, по мнению Сийярто, можно сохранить жизнь гражданам.

Глава МИД отметил, что спасти людей сейчас — самая необходимая задача, и в этом поможет перемирие. Однако, чтобы переговоры были успешны, в них должны участвовать Россия, Украина и США, которые оснащают Вооруженные силы Украины военной техникой и финансами, добавил он.

Ранее стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что за последнее десятилетие Европейский союз ослаб, однако, несмотря на это, страна не видит своего будущего вне объединения.