Бывший футболист сборной России Юрий Жирков объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью», — заявил 39-летний спортсмен.

Последним клубом Жиркова были «Химки». За подмосковную команду футболист играл с января по июль 2022 года. Ранее он выступал за «Зенит», в составе которого трижды становился чемпионом России. Помимо этого, Жирков был членом ЦСКА, «Челси», «Анжи» и столичного «Динамо».

В составе сборной России Жирков выигрывал бронзу чемпионата Европы в 2008 году. Всего на счету защитника 105 матчей в составе национальной команды и два забитых мяча.