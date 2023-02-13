Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 13 февраля 2023Мир

В турецкой провинции решили задержать десятки человек из-за обрушения зданий

В турецкой провинции задержат 31 человека из-за обрушившихся в ходе землетрясений зданий
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Власти в пострадавшей от землетрясений турецкой провинции Малатья решили задержать 31 человека в рамках расследования дела об обрушении зданий в результате катаклизма. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Главная прокуратура Малатьи начала устанавливать наличие строительных дефектов объектов, рухнувших из-за землетрясения. «Проводятся следственные действия по задержанию подозреваемых», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о задержании десятков подрядчиков в рамках принятия мер против ответственных за недобросовестное строительство зданий, которые обрушились во время землетрясения в Турции. Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что более 130 человек сочли ответственными за разрушения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Мавзолей Ленина закрылся для посетителей в Москве
На Урале с почестями похоронят убившего женщину ради 50 тысяч рублей вагнеровца
Китай обвинил США в запуске аэростатов над КНР
Соловьева раскритиковали за работающего моделью в Лондоне сына
В НАТО озаботились истощением запаса боеприпасов из-за поставок Украине
Российского военного заставили на видео произносить националистические лозунги
Объяснено появление таинственных зеленых лучей над Гавайями
Российскую школьницу нашли в сугробе под окнами многоэтажки
После массовой драки мигрантов в Москве задержаны четверо человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.