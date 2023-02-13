В турецкой провинции решили задержать десятки человек из-за обрушения зданий

В турецкой провинции задержат 31 человека из-за обрушившихся в ходе землетрясений зданий

Власти в пострадавшей от землетрясений турецкой провинции Малатья решили задержать 31 человека в рамках расследования дела об обрушении зданий в результате катаклизма. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Главная прокуратура Малатьи начала устанавливать наличие строительных дефектов объектов, рухнувших из-за землетрясения. «Проводятся следственные действия по задержанию подозреваемых», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о задержании десятков подрядчиков в рамках принятия мер против ответственных за недобросовестное строительство зданий, которые обрушились во время землетрясения в Турции. Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что более 130 человек сочли ответственными за разрушения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек.