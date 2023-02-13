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08:46, 13 февраля 2023Мир

В Турции задержали десятки подрядчиков из-за обрушений домов

Politico: в Турции задержали десятки подрядчиков после обрушений домов из-за землетрясения
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Десятки подрядчиков задержаны в Турции в рамках принятия мер против ответственных за недобросовестное строительство зданий, которые обрушились во время землетрясения. Об этом сообщает Politico.

Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что более 130 человек сочли ответственными за разрушения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях. «Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении зданий, которые сильно пострадали, и зданий, обрушение которых привело к гибели и травмам», — высказался он.

Ранее профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен заявил, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Он отметил, что обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.

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Виктория Кондратьева
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