Президент Молдавии назначила нового главу администрации

Отвечавший за переговоры с «Газпромом» Спыну стал главой администрации президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, согласно которому на пост генерального секретаря аппарата главы государства назначается Андрей Спыну. Об этом сообщается на сайте президента республики.

До назначения на пост главы президентской администрации он исполнял обязанности вице-премьера Молдавии, а также отвечал за переговоры с российским «Газпромом» при правительстве Натальи Гаврилицы, которая 10 февраля подала в отставку.

В середине декабря Спыну говорил, что республика собирается подать в суд на «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. Он также заявлял, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России.

Помимо этого, Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра республики — им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан. Об этом она сообщила на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций. По закону страны, теперь в течение двух недель ему необходимо представить на утверждение парламента состав и программу нового кабинета министров.