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14:46, 13 февраля 2023Россия

Пригожин отреагировал на видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца

Евгений Пригожин отреагировал на видео с казнью кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер» Якущенко

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на разошедшееся в сети видео с казнью кувалдой экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Якущенко. Комментарий предпринимателя приводится в группе пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Накануне Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК, опубликовал кадры с предположительной казнью Якущенко. В пояснении к ролику отмечалось, что мужчина родился в Крыму и был неоднократно судим, в том числе за разбой и убийство.

Отбывая 19-летний срок, осужденный был завербован в ряды ЧВК, однако спустя четыре дня после прибытия на фронт перешел на сторону противника. Позже Якущенко упомянул, что находился в Днепре, получил удар по голове, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему сообщили, что его «будут судить». После этих слов стоящий за спиной человек бьет мужчину кувалдой по голове.

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Рассуждая о ситуации по запросу журналистов, Пригожин призвал спокойнее воспринимать увиденное. «Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". (...) Знайте, добро всегда победит зло», — заявил создатель ЧВК.

В ноябре 2022 года в сети распространили видео аналогичного содержания — на кадрах была запечатлена казнь кувалдой некоего Евгения Нужина за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины. Основатель группы Евгений Пригожин позднее прокомментировал данную запись словами «собаке — собачья смерть».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии указывал, что в Кремле не знают, насколько «соответствует действительности» видео. Тогда как в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) допустили, что видеоролик мог стать инсценировкой.

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Анна Щербакова
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