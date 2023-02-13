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12:15, 13 февраля 2023Россия

Стало известно еще об одной казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине

Grey Zone опубликовал видео казни бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшего в СВО на Украине

Фото: РИА Новости

В сети появилось еще одно видео предположительной казни бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавшего в спецоперации на Украине. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Grey Zone, который связывают с группой.

В подписи к посту уточняется, что речь идет о 44-летнем Дмитрии Якущенко. Мужчина родился в Крыму и был неоднократно судим, в том числе за разбой и убийство.

Отбывая 19-летний срок, осужденный был завербован в ряды ЧВК, однако через четыре дня после прибытия на фронт, как стало известно, осуществил переход на сторону противника. «Если у кого-то есть возможность уйти, лучше уходить», — заявил Якущенко на кадрах, записанных в украинском плену, и признался, что изначально планировал побег.

Впоследствии канал демонстрирует другое видео, на котором боец сидит на полу, его голова примотана скотчем к «наковальне» из бетонных брусков, а за его спиной стоит неизвестный в камуфляже с кувалдой в руках. Якущенко рассказывает, что находился в Днепре, получил удар по голове, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему сообщили, что его «будут судить».

После этих слов стоящий за спиной человек бьет мужчину кувалдой по голове.

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В ноябре прошлого года в сети заметили видео аналогичного содержания — на кадрах была запечатлена казнь кувалдой некоего Евгения Нужина за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины. Основатель группы Евгений Пригожин позднее прокомментировал данную запись словами «собаке — собачья смерть». Спустя некоторое время он отправил кувалду с выгравированным на бойке логотипом «Вагнера» и бутафорскими следами крови на рукояти в Европарламент.

В Кремле впоследствии заявили, что не знают, насколько «соответствует действительности» видео, а в Совете по правам человека при президенте России предположили, что ролик мог быть инсценирован.

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Варвара Кошечкина
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