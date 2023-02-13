Подрыв США «Северных потоков» назвали невообразимой глупостью

Публицист Сеймур Херш заявил, что США выстрелили себе в ногу, подорвав «Северные потоки»

Американский публицист Сеймур Херш, опубликовавший расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена, назвал подрыв объектов невообразимой глупостью, поскольку эти диверсии подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Об этом он заявил в эфире подкаста War Nerd, сообщает ТАСС.

«Это можно назвать выстрелом в ногу. <...> Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента», — высказался Херш.

По его мнению, теперь Европа будет более зависеть от возобновляемых источников энергии, в то время как Китай «достиг большого прогресса в этом направлении», поскольку туда уже совершил визит канцлер Германии Олаф Шольц, а теперь собирается и президент Франции Эммануэль Макрон.

Херш полагает, что в своем решении Байден, вероятно, руководствовался не экономическими, а политическими причинами, а именно пытался предотвратить возможный отказ Берлина поддерживать Киев ради получения российского газа из РФ. Он считает, что американский президент заинтересован в конфликте на Украине, так как «это хорошо для рейтингов».

8 февраля Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов. В начале января в Еврокомиссии заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается.