Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:38, 13 февраля 2023Интернет и СМИ

Подрыв США «Северных потоков» назвали невообразимой глупостью

Публицист Сеймур Херш заявил, что США выстрелили себе в ногу, подорвав «Северные потоки»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Американский публицист Сеймур Херш, опубликовавший расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена, назвал подрыв объектов невообразимой глупостью, поскольку эти диверсии подталкивают Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Об этом он заявил в эфире подкаста War Nerd, сообщает ТАСС.

«Это можно назвать выстрелом в ногу. <...> Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента», — высказался Херш.

По его мнению, теперь Европа будет более зависеть от возобновляемых источников энергии, в то время как Китай «достиг большого прогресса в этом направлении», поскольку туда уже совершил визит канцлер Германии Олаф Шольц, а теперь собирается и президент Франции Эммануэль Макрон.

Материалы по теме:
Крах однополярного мира. Почему гегемония США принесла человечеству революции, войны и неравенство?
Крах однополярного мира.Почему гегемония США принесла человечеству революции, войны и неравенство?
10 декабря 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023
В США рассказали о секретной операции по подрыву «Северных потоков». Газопровод могли заминировать американские водолазы
В США рассказали о секретной операции по подрыву «Северных потоков».Газопровод могли заминировать американские водолазы
8 февраля 2023

Херш полагает, что в своем решении Байден, вероятно, руководствовался не экономическими, а политическими причинами, а именно пытался предотвратить возможный отказ Берлина поддерживать Киев ради получения российского газа из РФ. Он считает, что американский президент заинтересован в конфликте на Украине, так как «это хорошо для рейтингов».

8 февраля Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В результате пострадали три из четырех ниток трубопроводов. В начале января в Еврокомиссии заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
Стало известно об ампутации кистей рук Костомарова
Раскрыта стоимость аренды элитных домов в популярных локациях Подмосковья
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Подрыв США «Северных потоков» назвали невообразимой глупостью
Захарова назвала реальную цель США и ЕС в отношении Сербии
Российская фигуристка-чемпионка снялась топлес в образе белого лебедя
ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург
«Роскосмос» впервые показал повреждение корабля «Союз МС-22»
Байден поручил создать группу для анализа феномена НЛО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.