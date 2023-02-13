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19:17, 13 февраля 2023Россия

Российская школьница избила сверстницу под трек Моргенштерна и попала на видео

В Карелии школьница избила сверстницу под песню Моргенштерна, видео выложили в соцсеть

В городе Сегеже в Карелии школьница ногами избила сверстницу, нанеся ей несколько ударов в голову и туловище. Видео нападения опубликовал один из региональных пабликов во «ВКонтакте».

На протяжении 20-секундного ролика школьница избивает не оказывающую сопротивления девочку. В это время на фоне играет трек рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, ролик выложил в сеть подросток, который снимал происходящее на телефон. «Девушка, которая проявила такую агрессию в отношении другого ребенка, должна быть наказана. Однозначно эта ситуация требует реакции государства», — приводит слова омбудсмена издание «Республика».

Дети нередко проявляют жестокость по отношению к сверстникам. В Новосибирске дети мигрантов толпой избили подростка из-за конфликта в интернете. Ранее в феврале пятиклассник остался без селезенки после драки.

Алан Босиков
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Российская школьница избила сверстницу под трек Моргенштерна и попала на видео
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