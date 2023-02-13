Дети мигрантов толпой избили российского подростка и попали на видео

В Новосибирске дети мигрантов толпой избили подростка из-за слов в интернете

В Новосибирске дети мигрантов толпой набросились на подростка и избили его. Драка попала на видео, которое публикует «Ридус».

На кадрах видно, как группа подростков избивает сверстника. Когда он падает, его добивают ногами и не дают подняться.

По словам очевидцев, поводом к расправе послужила перебранка в интернете. Избитого подростка, предположительно, госпитализировали. Он находится в реанимации.

Дата съемки неизвестна. Видео появилось в сети в понедельник, 13 февраля.

В региональном МВД сообщили, что устанавливают участников драки.

В России подростки часто становятся жертвами буллинга и физической агрессии со стороны сверстников. Так, 8 февраля на территории челябинской школы № 5 произошла массовая драка подростков. Участники потасовки пришли в балаклавах и были вооружены молотками. Ранее пермские подростки устроили драку из-за электронной сигареты.