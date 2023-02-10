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12:00, 10 февраля 2023Россия

В российской кадетской школе пятиклассник после драки остался без селезенки

В кадетской школе Калининградской области пятиклассник остался без селезенки после драки

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В российской кадетской школе в городе Гусев Калининградской области подрались два пятиклассника, после чего один из них остался без селезенки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, конфликт между сверстниками произошел вечером 8 февраля. За полчаса до отбоя мальчики в шутку били друг друга подушками, но шалость переросла в настоящую драку. Один сильно ударил одноклассника в живот, после чего тот побледнел, его начало тошнить.

Вызвали медиков — те не заметили ничего серьезного, пишет Amber Mash. Позже самочувствие ребенка стало ухудшаться и его увезли в больницу. Врачи диагностировали разрыв селезенки, ее пришлось удалить и сделать переливание крови. Сейчас 11-летний мальчик не ходит и пьет только воду, но идет на поправку.

Ранее похожий инцидент произошел в другом российском городе — Тюмени. В одной из школ между учениками третьего класса произошел конфликт, который закончился серьезными травмами: закрытой травмой живота и разрывом селезенки.

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Евгения Куликова
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