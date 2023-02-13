Диетолог предупредила об опасности компота для некоторых людей

Диетолог Екатерина Стеценко: компот из вишни и некоторых других ягод может вызвать диарею

Компоты могут быть вредны для некоторых категорий людей, предупредила врач-диетолог Екатерина Стеценко. Об опасности популярного среди россиян напитка она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Она уточнила, что в компоте много активных веществ, и потому он может быть опасен для людей с больным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Людям с дисфункцией печени, гастритом, язвами, колитом, добавила Стеценко, не стоит пить компот из ежевики, вишни, крыжовника, клюквы, красной смородины. Употребление этих напитков, объяснила врач, способно вызвать у них боль в животе, колики и диарею.

Помимо этого, из-за обилия сахара компот не стоит пить диабетикам. Им, по ее мнению, стоит выбирать напитки без сахара или с подсластителями. Не рекомендовала Стеценко пить сладкий компот и людям с лишним весом.

Чтобы в компоте осталось максимум полезных свойств, отметила Стеценко, фрукты или ягоды стоит закладывать в уже кипящую воду. «Дело в том, что всего лишь 20 минут варки разрушают более 80 процентов токоферола, 85 процентов тиамина, 90 процентов аскорбиновой кислоты и 98 процентов фолиевой кислоты. Приготовленный таким методом компот не только утолит жажду, но и даст заряд витаминов, поможет укрепить иммунитет», — рассказала диетолог.

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